США обвинили Сирию в строительстве крематория для сжигания пленных

США обвинили сирийские власти в строительстве крематория в военной тюрьме под Дамаском. Об этом со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента сообщает Reuters.

По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Стюарта Джонса, американские политики и военные полагают, что крематорий может использоваться для сжигания тел тайно умерщвленных пленных. Вашингтон считает, что в военной тюрьме Седная за последние годы были повешены тысячи человек.

«Основываясь на достоверных источниках, мы можем утверждать, что множество тел были погребены в братских могилах, — объяснил Джонс. — И мы полагаем, что крематорий мог быть построен для того, чтобы сжигать тела убитых, не оставляя свидетельств». По словам дипломата, в ближайшее время США представят международному сообществу все необходимые доказательства.

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Джонс также прокомментировал создание зон деэскалации в Сирии. «Учитывая провал прошлых попыток перемирия, у нас есть основания отнестись к этой инициативе со скепсисом, — отметил дипломат. — Асад должен прекратить все боевые действия против оппозиции и гражданских лиц, а ответственность за соблюдение этих условий должна нести Россия».

Меморандум о создании зон безопасности в Сирии был подписан в Астане 4 мая странами-гарантами Россией, Турцией и Ираном. Предполагается создание четырех зон в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах будет запрещено применение оружия. Кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.

8 мая Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации. За три дня до этого генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашения, принятые в Астане.