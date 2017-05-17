Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун

Японская марка Punyus, принадлежащая актрисе и дизайнеру Наоми Ватанабе продемонстрировала коллекцию одежды по мотивам мультсериала «Сэйлор Мун». Об этом сообщает The Mashable.

В линейке представлены модели преимущественно больших размеров. В коллекцию вошли футболки, пижамы, блузки, аксессуары а также костюм, напоминающий форму Сейлор Мун.

В середине мая китайская компания Meitu представила телефон, посвященный Сейор Мун. Гаджет выполнен в розовом цвете и украшен изображением героини аниме. В дополнение к нему идет селфи-палка в виде Лунной призмы. Коллекция вышла ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров и пока доступна только в Китае.

Сейлор Мун была создана японской художницей Наоко Такэути. После публикации комиксов в начале 1990-х годов на телеэкраны вышел одноименный сериал, состоящий из 200 серий. Главные героини мультфильма — школьницы, названные «воинами в матросках». Они сражаются со злом, которое пытается захватить мир.

