Миллионеры назвали текущий период самым непредсказуемым в истории

Большинство долларовых миллионеров считает, что текущий период (без уточнения временных границ) является самым непредсказуемым в истории. Согласно опросу, проведенному швейцарским банком UBS, такой точки зрения придерживаются 82 процента из 2842 респондентов из Великобритании, Италии, Швейцарии, Японии, Гонконга, Сингапура и Мексики.

Больше всего пессимистов среди богатых мексиканцев и сингапурцев — 84 процента. При этом три четверти участников опроса считают наличные деньги надежной альтернативой в то время, когда на рынках царит неопределенность.

В то же время 51 процент респондентов заявили, что сохраняют оптимизм, рассчитывая на улучшение ситуации с личными финансами в ближайшие 12 месяцев. Еще 13 процентов опасаются ухудшения, остальные не ждут существенных изменений.

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Свыше трех четвертей миллионеров считают, что эмоции в настоящее время в значительно большей степени влияют на формирование общественного мнения, чем факты.

На избыток информации, который мешает принятию ответственных решений, пожаловались 68 богачей, а 72 процента респондентов заявили, что краткосрочные факторы и риски отвлекают от долгосрочного финансового планирования.

В то же время 57 процентов участников опроса UBS уверены, что смогут справиться с трудностями и реализовать долгосрочные цели.

В январе международная благотворительная организация Oxfam опубликовала доклад, в котором отмечалось, что восьмерка самых богатых людей планеты владеет капиталами, которые по объему равны состоянию половины населения мира. В ближайшие 25 лет на фоне растущего неравенства стоит ожидать появления первого в мире триллионера, считают в Oxfam.