Главу Чебоксар заподозрили в злоупотреблениях с муниципальной недвижимостью

Следственный комитет возбудил два уголовных дела против главы города Чебоксары Ирины Клементьевой о злоупотреблениях с муниципальной недвижимостью, причинивших ущерб в пять миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 мая.

Расследования ведутся по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, в ноябре 2013 года Клементьева на посту гендиректора муниципальной страховой компании «Чувашия-Мед» неправомерно заключила две сделки с ее имуществом. В частности, она сдала в аренду коммерческой организации своего мужа помещения площадью более 370 квадратных метров на 10 лет по заниженной цене.

По второму эпизоду, которое ей вменяет следствие, Клементьева продала матери главного бухгалтера страховой компании земельный участок площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров. Эта сделка была совершена по цене 1,5 миллиона рублей при рыночной стоимости земли в 4,4 миллиона рублей.

Оба объекта недвижимости находятся на территории города Чебоксары.

В результате страховой компании был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, а город недополучил доходы в свой бюджет.

Проведено 15 обысков.

Клементьеву избрали главой Чебоксар в ноябре 2016 года. В результате тайного голосования ее поддержал 31 депутат из 38, передает «Интерфакс». Кандидатура Клементьевой была выдвинута фракцией «Единой России».

Кресло главы Чебоксар стало вакантным после того, как занимавший этот пост Леонид Черкесов в начале октября 2016 года сложил с себя полномочия в связи с избранием депутатом Госдумы. После его ухода обязанности главы города временно исполняла Клементьева.