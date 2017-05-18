Самолет крупнейшей украинской авиакомпании приземлился в незастывший бетон

Самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) получил повреждения после посадки в аэропорту Запорожья. Об этом сообщается на сайте компании.

Лайнер, прибывший из Киева, при посадке коснулся передней стойкой шасси участка ВПП с незастывшим бетонным покрытием. Раствор попал также на нижнюю часть фюзеляжа, турбины двигателей и крыла, в результате чего самолет оказался технически не способен выполнять рейсы.

Пассажиров двух обратных рейсов решили доставить в столицу наземным транспортом. Компания пообещала обеспечить всех путешественников питанием и напитками.

Кроме того, перевозчик пояснил, что инцидент произошел не по его вине. Как рассказали в МАУ, с 26 марта по 10 мая в запорожском аэропорту ремонтировали бетонную взлетно-посадочную полосу. В ответ на официальный запрос авиакомпания получила подтверждение, что воздушная гавань готова принимать рейсы с 18 мая.

«Международные авиалинии Украины» — крупнейший украинский авиаперевозчик. Компания осуществляет пассажирские и грузовые рейсы в Европу, США, в страны Ближнего Востока, СНГ и Азии. МАУ эксплуатирует различные варианты Boeing 767, а также Embraer-190.