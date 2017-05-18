Верховная Рада отменила «закон Савченко»

Верховная Рада приняла поправки в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, отменив так называемый «закон Савченко». Такое решение поддержали 227 депутатов, передает телеканал «112 Украина».

«Очень важной мотивацией сегодня является то, что убийца, насильник и человек, который предал Родину, он должен сидеть день за день, а все остальные сегодня по практике решений судов могут выходить под любые другие основания», — сказал глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

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В свою очередь автор поправок Антон Яценко, представляющий депутатскую группу «Видродження» [«Возрождение»] отметил, что принятый ранее парламентом закон, предусматривающий зачисление дня пребывания в СИЗО за два дня колонии, был большой ошибкой. По его словам, из-за «закона Савченко» произошло 55 убийств, 22 изнасилования, 760 разбойных нападений, передает «Интерфакс». «И вышли сейчас на свободу преступники, которые убивали, разбойники. Конечно, мы должны этот беспредел остановить», — указал народный избранник.

Принятым в конце 2015-го «законом Савченко» были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, в соответствии с которыми один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания. В результате применения этой нормы из мест заключения освободилось несколько тысяч человек. Нормативный акт был назван по имени его инициатора — депутата Надежды Савченко, которая во время процедуры принятия закона находилась в СИЗО на территории России.