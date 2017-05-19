«Первая мебельная» открыла завод после реконструкции

В Петербурге состоялось открытие обновленного завода «Первая мебельная». Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

Обновление производства «Первой мебельной» началось в 2014 году. Объем инвестиций в техническую модернизацию фабрики составил 50 миллионов евро, из которых 100 миллионов рублей были предоставлены Петербургским фондом развития промышленности в виде займа в рамках программы целевой поддержки бизнеса по льготной ставке пять процентов годовых.

Производственные площади завода составили 52 тысячи квадратных метров. В ходе проекта была выполнена полное обновление двух цехов завода площадью 11,4 тысячи квадратных метров, построен новый цех (4,3 тысячи квадратных метров) и новый складской комплекс (7 тысяч квадратных метров) Производство оснащено новыми автоматизированными линиями HOMAG GROUP и IMA GROUP, закупленными в Швейцарии.

В результате реконструкции мощность производственных линий «Первой мебельной» выросла в пять раз и позволяет производить 50 тысяч кухонных комплектов в год, компания, расширила ассортимент выпускаемой мебели, включая кухни, мебель для офисов, спальни, гостиные, библиотеки, мебель для детей.

«Первая мебельная фабрика» работает на российском рынке с 1945 года. Сегодня она является основой большого холдинга, включающего в себя крупнейшие мебельные центры Санкт-Петербурга и Москвы: «Мебель-Сити», «Мебель-Сити-2», «Мебель-Сити Москва», торговый комплекс «Гарден-Сити» и более 10 фирменных салонов.

В числе реализованных проектов: поставка мебели для Новой сцены Мариинского театра, Эрмитажа, к саммитам ШОС, БРИКС и G20, комплексное оснащение объектов Олимпиады-2014 в Сочи.