В Минске показали китайскую ракету для белорусского РСЗО «Полонез»

На проходящей в Минске выставке MILEX-2017 продемонстрирована новая ракета увеличенной дальности полета, предназначенная для реактивной системы залпового огня «Полонез». Об этом сообщает белорусское издание «Комсомольской правды». По информации российских военных экспертов, образец представляет собой модификацию китайской ракеты М20.

Как отмечает российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), РСЗО «Полонез» представляет собой локализацию китайского экспортного универсального ракетного комплекса GATTS (General Army Tactical Strike System), использующего с одной пусковой установки ракеты типов А100, А200, А300 и М20, а также сверхзвуковые противокорабельные ракеты CX-1 (последние выглядят как клон российской ракеты «Оникс»/«Яхонт»). Локализация китайских ракет в Белоруссии ведется минским предприятием «Завод точной электромеханики».

Ракета М20 (китайское обозначение — DF-12) относится к классу оперативно-тактических баллистических ракет с отделяемой головной частью и максимальной дальностью полета до 280 километров. Как отмечают специалисты, эта дальность установлена с учетом ограничений международного режима контроля ракетных технологий (РКРТ), запрещающего экспорт ракет дальностью свыше 300 километров, и технически может превышать 400 километров. Круговое вероятное отклонение М20 составляет около 30 метров, мощность боевой части — свыше 500 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Фактически, комплекс GATTS с ракетами М20 является функциональным аналогом и конкурентом современных ОТРК типа российского «Искандер» или американского ATACMS.