Генпрокуратуру попросили проверить высказывания о Поклонской

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запрос генпрокурору России Юрию Чайке с требованием проверить высказывание замглавы российского отделения Transparency International Ильи Шуманова о депутате Наталье Поклонской. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС.

«Комитет полагает, что это публичное заявление сделано с целью оказания неправомерного воздействия на депутата Госдумы Наталью Поклонскую в связи с осуществлением ею должностных полномочий по вопросам деятельности данной некоммерческой организации», — говорится в обращении.

В случае выявления нарушений российского законодательства Пискарев просит «принять соответствующие меры прокурорского реагирования».

20 мая Шуманов написал на своей странице в Facebook о намерении провести расследование в отношении Поклонской. Шаг стал ответом на инициативу парламентария осуществить антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. «Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — отмечала Поклонская.

На конфликтную ситуацию резко отреагировал ряд представителей нижней палаты парламента. Так, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев расценил слова Шуманова в отношении Поклонской как шантаж и назвал их абсолютно недопустимыми.

В Госдуме седьмого созыва Поклонская возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. До осени 2016 года она занимала пост прокурора Республики Крым.