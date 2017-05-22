Стали известны соперники сборной России по хоккею на групповом этапе ЧМ-2018

Сборная России по хоккею сыграет в группе А на чемпионате мира 2018 года в Дании. Об этом сообщается на сайте турнира.

Соперниками россиян станут команды Швеции, Швейцарии, Чехии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии. Матчи пройдут на «Роял-Арене» в Копенгагене, которая вмещает 12 тысяч зрителей.

В группу А попали сборные Дании, Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Латвии и Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «Боксен» в городе Хернинг, который также может принять 12 тысяч человек.

На завершившемся 21 мая чемпионате мира сборная России заняла третье место, в матче за бронзовые медали обыграв команду Финляндии со счетом 5:3. Победителями турнира стали шведы, в финале оказавшиеся сильнее канадцев в серии буллитов — 2:1.

Дания была выбрана страной-организатором мирового первенства в мае 2014 года. Турнир пройдет в мае 2018-го, расписание на данный момент неизвестно.