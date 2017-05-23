В крупном ДТП в Дубае погибли семь человек

В Дубае произошло ДТП, жертвами которого стали семь человек. Об этом сообщает Khaleej Times.

Причиной аварии, предположительно, стала лопнувшая шина. Из-за этого водитель автобуса потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Всего в автобусе находился 41 человек, включая водителя. Отмечается, что 22 пассажира были заблокированы в салоне, их удалось спасти.

Авария произошла в 08:00 утра по местному времени (07:00 мск).

В марте 2016 года в Зимбабве врезались два автобуса. В результате погибли не менее 30 человек, еще 36 пострадали. У одного из автобусов лопнула шина и его вынесло на встречную полосу, где он практически лоб в лоб столкнулся с другим транспортным средством.