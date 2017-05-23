Агент Louis Vuitton пожаловалась на угрозы после увольнения модели за лишний вес

Директор кастингового агентства, сотрудничающего с Louis Vuitton, пожаловалась на угрозы от поклонников модели, которую уволили за якобы набранный перед показом вес. Об этом сообщает издание People.

20-летняя датская модель Ульрика Хойер (Ulrikke Hoyer) рассказала в Facebook, что приехала в Токио для примерки одежды перед показом. Кастинг-агенты сообщили ей, что у нее раздутый живот и опухшее лицо, после чего посоветовали в течение следующих 24 часов пить только воду. Вскоре модель узнала, что компания решила отказаться от ее услуг.

Вес Хойер составляет 44 килограмма, а обхват талии — 61 сантиметр. «Им доставляет удовольствие давить на девушек и доводить их до расстройств приема пищи», — написала она. Пост модели собрал 4,5 тысячи лайков и сотни комментариев.

Публикация от Ulrikke Hoyer (@ulrikkehoyer) Май 18 2017 в 7:17 PDT

По словам Эшли Брокау (Ashley Brokaw), которая возглавляет кастинговую компанию, работавшую с Louis Vuitton на этом показе, проблема связана с тем, что Хойер поправилась, и подготовленная для нее одежда перестала подходить. «У нас нет ателье, чтобы все перешить, или других вариантов, которые можно было бы попробовать», — заявила она.

Брокау утверждает, что стала получать угрозы после появления в соцсетях жалоб Хойер. «Я работаю в этом бизнесе более 20 лет и никогда не встречала ничего подобного, — говорит она. — Это ужасно».

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Хойер заявила, что, вопреки утверждению Брокау, платье, которое она мерила в Токио, подходило. «В действительности, когда я прибыла в Токио, мой вес стал меньше, но они все равно решили, что я слишком толстая», — говорит модель.

По ее словам, после публикации поста в Facebook она узнала сотни похожих историй других моделей, которым приходилось работать с Брокау.

6 мая сообщалось, что во Франции вступил в силу закон, запрещающий работодателям нанимать слишком худых моделей.