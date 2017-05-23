В Калифорнии мужчина умер после поедания чипсов с бактериями ботулизма

Один человек скончался, девять находятся в больнице с отравлением, после того как съели чипсы начос, купленные на АЗС в американском штате Калифорния, сообщило издание Associated Press.

По информации агентства, скончался 37-летний мужчина. Пострадавшие находятся в больницах.

Проверка департамента здравоохранения штата показала, что причиной отравления стали бактерии ботулизма, обнаруженные в пачках чипсов.

Власти пытаются установить, каким образом в пакетики с пищей могли попасть возбудители ботулизма. В первую очередь проверка была проведена на АЗС, где были куплены чипсы. Кроме того, санитарные службы исследовали продукцию производителя сырного соуса.

Последний раз крупную вспышку ботулизма в США зафиксировали в Огайо в 2015 году. Как напоминает агентство, тогда приготовленный в антисанитарных условиях картофельный салат стал причиной отравления 29 американцев.

