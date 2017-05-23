«Око Саурона» поймало таинственные космические вспышки

Астрономы с помощью радиоинтерферометра ASKAP, прозванного «Оком Саурона», обнаружили быстрые радиовспышки редкого типа, источник которых неизвестен. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пойманные инструментом сигналы длятся всего несколько миллисекунд. Ученые определили, что они исходят из созвездия Льва и возникли, предположительно, в нескольких миллиардах световых лет от Земли.

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Исследователи зарегистрировали радиовспышку, когда в рабочем режиме находилось только 8 из 36 «тарелок» интерферометра. Это позволило астрономам следить за областью неба площадью 240 квадратных градусов. По словам астрономов, импульс, названный FRB170107, удалось «увидеть» только потому, что он был мощным. Однако ученые полагают, что они смогут поймать и более слабые сигналы, если будут использовать дополнительные антенны.

Первый быстрый радиоимпульс детектирован в 2001 году радиотелескопом «Паркс» Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, данные с которого были обработаны только к 2007 году. С тех пор подтверждено существование более 10 таких сигналов.

Саурон — персонаж трилогии «Властелин Колец» британского писателя Дж. Р.Р. Толкина и ее одноименной экранизации режиссера Питера Джексона. Является антагонистом и выглядит как огромный огненный глаз, который может видеть на большие расстояния.