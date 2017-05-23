Садовое кольцо 28 мая перекроют

Садовое кольцо в Москве перекроют в воскресенье, 28 мая, в связи с проведением велопарада. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта.

Движение будет блокировано по внешней и внутренней сторонам с 12:00 и до окончания мероприятия.

Кроме того, в этот день с 6:00 до 19:00 автомобилисты не смогут проехать на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы, а также по улице Маши Порываевой. Также с 13:30 и до окончания заезда будет перекрыт участок Каланчевской улицы от Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой.

Маршрут велопарада будет пролегать по Садовому. Старт и финиш — на проспекте Академика Сахарова. Организаторы ожидают, что в заезде примут участие около 40 тысяч человек, отмечает РИА Новости. Согласно сайту мероприятия, сбор участников в 11:00, начало парада — в 12:00.

С 2016 года каждое последнее воскресенье мая объявлено Всероссийским днем велопарада. Мероприятия по этому поводу устраиваются во многих городах страны.