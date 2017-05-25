Елизавета II навестила в больнице пострадавших при теракте в Манчестере детей

Видео: www.independent.co.uk

Королева Великобритании Елизавета II навестила в больнице детей, получивших ранения и травмы в результате теракта в Манчестере. Видео публикует The Independent. Глава государства поблагодарила врачей за работу и встретилась с несколькими юными пациентами. После взрыва в больницу были доставлены 12 детей в возрасте до 16 лет, пять из них до сих пор находятся в критическом состоянии.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 были доставлены больницы. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».