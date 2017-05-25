В машине бывшего премьер-министра Греции Пападемоса взорвалась бомба

В автомобиле, в котором находился бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос, сработало взрывное устройство. Об этом сообщает агентство ANA-MPA.

В результате происшествия бывший глава правительства получил ранения. Также пострадал находившийся за рулем водитель. Они госпитализированы, сообщили источники Reuters в МВД страны.

Взрыв произошел, когда автомобиль двигался по одной из улиц греческой столицы Афины. В настоящее время полицейские оцепили место происшествия. Ведутся следственные действия.

Пападемос возглавлял правительство Греции с ноября 2011-го по май 2012 года. В 2002-2010 годах занимал должность вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ).