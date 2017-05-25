Полученное Путиным письмо в защиту Серебренникова оказалось измененной версией

Письмо в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, переданное президенту России Владимиру Путину актером Евгением Мироновым, отличалось от того, которое было зачитано накануне у «Гоголь-центра». Об этом в четверг, 25 мая, ТАСС сообщил источник в театральных кругах.

«Текст этого письма был значительно шире и касался как этических, так и юридических аспектов расследования, которое ведется в отношении Кирилла Серебренникова и других сотрудников "Седьмой студии". А список подписавшихся — намного длиннее», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, под расширенной версией обращения подписались около 200 артистов, режиссеров и других культурных деятелей. Полный текст письма огласке не предается.

Миронов передал Путину обращение после церемонии вручения президентом государственных наград, состоявшейся 24 мая. «Я передал письмо деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова и его коллектива и с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер», — заявил актер.

Ранее, вечером 23 мая, актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение у стен театра «Гоголь-центра», где Серебренников работает художественным руководителем.

23 мая у Серебренникова дома и в «Гоголь-центре» прошли обыски. Следователи объяснили это расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством.