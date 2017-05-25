Мэр Кишинева задержан по делу о коррупции

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ в четверг, 25 мая, задержан офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь антикоррупционного центра Анжела Старински.

«Примар Кишинева задержан по делу о платных парковках», — уточнила она.

После того, как Киртоакэ вывели из рабочего кабинета, он заявил прессе, что не намерен делать никаких заявлений. Перед зданием антикоррупционного центра собрались несколько сторонников мэра.

По делу о коррупции, получении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий были в четверг задержаны на трое суток девять человек. Среди них — секретарь муниципального совета Кишинева и двое муниципальных советников, а также шесть сотрудников ряда компаний.

Все случаи расследовались в течение нескольких месяцев. Как заявляют правоохранители, удалось собрать видео- и аудиодоказательства, подтверждающие многочисленные случаи превышения служебных полномочий, дачи и получения взяток, оказания влияния на принятие муниципальным советом определенных решений, а также влияния на принятие благоприятных решений в отношении определенных бизнесменов.

Киртоакэ — первый вице-председатель Либеральной партии Молдавии, которая выступает за объединение республики с Румынией. Он занимает пост мэра столицы уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.