Представитель Ольги Бузовой прокомментировал слухи о ее уходе из «Дом-2»

Представитель российской ведущей Ольги Бузовой Антон Богославский прокомментировал «Ленте.ру» появившуюся в СМИ информацию о ее уходе из телепроекта «Дом-2».

По его словам, Бузова не собирается покидать реалити-шоу, а сплетни об этом — неправда.

Несмотря на то что, по слухам, после музыкального успеха Бузова перестала справляться с прямыми обязанностями ведущей «Дома-2», пение, по словам Богославского, не мешает работе в проекте. «Она уже семь месяцев занимается сольной карьерой», — добавил он.

В начале апреля пользователи сети раскритиковали Бузову за рекламу в Instagram во время трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга. Подписчики звезды обратили внимание на то, что проплаченная онлайн-магазином солнцезащитных очков публикация появилась спустя несколько минут после поста с изображением храма Спаса на Крови и соболезнованиями жертвам взрыва в подземке.