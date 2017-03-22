Чеченских школьников посадили писать сочинение про Бузову

В селе Правобережье в Чечне школьники изучают «феномен Ольги Бузовой» и пишут посвященное этому сочинение. Телеведущая рассматривается «как герой массовой культуры современной России». Так и звучит тема, над которой работают учащиеся общеобразовательной школы №2, пишет Vladtime.

Ученикам 10-го класса нужно поразмыслить о том, как обычная девушка смогла стать известной телеведущей.

По словам педагогов, школьникам очень понравилось задание. Преподаватель по обществознанию уверен, что писать сочинения про молодежную культуру намного интереснее для учеников, чем описывать, например, исторические события.

В школе ввели учебный раздел «Молодежная культура», в рамках которого необходимо написать про героя современности. «ПолитРоссия» отмечает, что в 2017 году у подростков было три персоны на выбор: певцы ЮрКисс и Егор Крид, а также Бузова. Особенно популярной стала Бузова. Работа для школьников является обязательной.

После того как телеведущая посетила Грозный, она стала очень популярна среди местной молодежи. Ее карьерный путь стал предметом восхищения, указывает «ПолитРоссия».

Бузова побывала в чеченской столице в январе 2017-го. По данным kp.ru, ее пригласил дом моды Firdaws, которым руководит дочь главы Чечни 20-летняя Айшат Кадырова. Несколько часов она провела в Модном доме, примерила платья, получила несколько из них в подарок. Вечером принимающая сторона устроила Бузовой праздник в честь ее дня рождения. На банкете не обошлось без танцев, в которых приняла участие и гостья, исполнившая лезгинку.

Ольга Бузова — бывшая участница, а позднее ведущая проекта «Дом-2» на ТНТ. Принимала участие в съемках других телепрограмм. Певица и модель, хозяйка собственного бренда одежды.