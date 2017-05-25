Украинского депутата уличили в отправке порно во время заседания Рады

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов отправлял на заседании парламента порнографические фото и видео своей подруге. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает «Страна».

Как отмечает издание, парламентарий получил в мессенджере Viber сообщение от абонента по имени Диана: «Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве (жаргонное название денег — прим. «Лента.ру»). Это ты?» В ответ депутат написал: «Включай канал "Рада" и увидишь. Работаю» и высылает собеседнице порнографические изображения и видеозаписи.

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В июле 2016-го в сети было опубликовано видео, на котором депутат Рады Вячеслав Константиновский был запечатлен на заседании парламента во время просмотра порно. Таким образом он развлекался в ходе обсуждения законопроекта. Парламентарий объяснил свое поведение основным инстинктом и усталостью от клоунады в сессионном зале.

«Признаю, место неподходящее. Иногда устаю от клоунады в зале. Люди, судя по декларациям, питающиеся святой водой и живущие, как князья, часами говорят о благосостоянии народа. Вот это настоящая порнография!» — написал Константиновский в социальной сети.

Шахов избирался в парламент от Луганской области, окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого и Богословский университет имени Архистратига Михаила.

