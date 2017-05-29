Чубаров уверовал в возвращение Крыма Украине при своей жизни

Депутат Верховной Рады, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что Крым вернется под контроль Киева при его жизни. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».

«Я всегда и очень уверенно говорю: это произойдет гораздо раньше, чем этого хотели бы в Кремле. Это будет при нашей жизни. Мы вернемся в Крым — иначе и быть не может», — заявил Чубаров.

Он добавил, что полуостров вернется в состав Украины в результате не военных, а дипломатических действий. По его словам, для определения будущего Крыма могут быть привлечены третьи страны. «Это США, Европейский союз, Турция, Украина, Россия, Грузия, Румыния, Болгария. А почему нет? Это черноморские страны... Они просто будут использовать Крым как один из инструментов, в том числе для удовлетворения своих интересов. Для этого не обязательно посягать на полуостров», — порассуждал депутат Рады.

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В апреле Чубаров выразил мнение, что Киев потерял Крым из-за нерешительности украинской армии. «В конце февраля — начале марта [2014 года] мы каждый день ждали каких-либо решительных действий со стороны украинской армии. Ждали, но не дождались», — пожаловался он.

В Москве регулярно подчеркивают, что вопроса статуса Крыма не существует. 3 сентября 2016-го президент России Владимир Путин указал, что любые дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.

Крым вошел в состав России по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, настаивает на соответствии процедуры воссоединения Крыма с РФ нормам международного права.