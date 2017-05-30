Открыта регистрация участников «Фотопарада в Угличе»

На сайте международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе», который пройдет со 2 по 6 августа, открылась регистрация участников.

В программе XI по счету фестиваля совмещенные с практикой мастер-классы по уличной, репортажной, студийной фотографии, блиц-конкурсы, три фотосушки, вечерние просмотры, фотовыставки, книжная программа, дискуссии и профессиональные обсуждения.

Программу этого года формируют семь кураторов. Предварительное расписание доступно на сейчас на сайте фотопарада.

В этом году участников ожидают тематические «Фотосушки» и расширенная книжная программа: книжные семинары и мастер-классы, книжное портфолио-ревю. Организаторы также расширили блок коммерческой и рекламной фотографии: в дни фестиваля пройдут практические мастер-классы по съемке со студийный оборудованием, предоставленном партнерами фестиваля.

Желающие принять участие в конкурсе «Точка на карте. Память места», который проводится в рамках фотопарада, могут отправить работы до 14 июня.