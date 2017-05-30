Канадский чиновник в ответ на закрытие дороги разослал письма с порноснимками

Член городского совета канадской провинции Онтарио Энди Петровски (Andy Petrowski) отправил всем получателям уведомления о закрытии дороги фотографию обнаженной женщины с раздвинутыми ногами. Об этом сообщает The Huffington Post.

В переписке участвовали десятки политиков и общественников Онтарио. Также в письме значилось, что за постройкой «бесполезных дорожных мостов на миллионы налогоплательщиков» стоит одна из канадских компаний.

Спустя несколько минут всем получившим первое письмо пришло еще одно с извинениями. Отправитель рассказал, что кто-то завладел его iPad и от его имени отправил неподобающее сообщение.

Несколько членов городского совета попросили отправителя провокационного письма подать в отставку, но он пока не прокомментировал происходящее.

Около года назад Петровски попал в похожую ситуацию: начальник полиции получил сообщение от члена совета, в котором говорилось «Привет, клоун, ты тиран?». Позднее Петровски утверждал, что кто-то завладел его телефоном, когда он оставил гаджет без присмотра.