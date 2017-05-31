Заработавший за карьеру 15 миллионов долларов хоккеист объявил себя банкротом

Бывший игрок московского «Динамо», подмосковного «Витязя» и ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Крис Саймон попросил суд признать его банкротом и списать долги. Об этом сообщает Ottawa Citizen.

«У меня нет возможности оплатить задолженность или как-то договориться. Мое финансовое положение мрачное», — сообщил 45-летний Саймон. Показания были даны под присягой в письменном виде.

Среди долгов канадца, заработавшего более 15 миллионов долларов за 20-летнюю карьеру, — алименты, которые тот не платил больше трех лет (у спортсмена есть три несовершеннолетние дочери, которые живут с бывшей женой). Задолженность достигла 129 тысяч долларов. Саймон отметил, что уже несколько лет у него нет источника заработка. Он завершил карьеру в 2014-м и не смог найти новую работу.

В январе этого года спортсмен начал получать пособие в размере 966 долларов в месяц в рамках социальной помощи бывшим игрокам НХЛ. За прошлый год доход Саймона составил 3836 долларов.

У канадца в собственности дом площадью шесть тысяч квадратных метров, две лодки, пикап и квадроциклы. Дом заложен, поскольку Саймон задолжал банку 300 тысяч долларов. Если ему удастся продать все свое имущество, он все равно останется должен кредиторам 182 625 долларов.

До приезда в Россию Саймон выступал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Вашингтон Кэпиталс», «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгари Флеймс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесота Уайлд».