Активистки Femen устроили топлесс-акцию протеста из-за суда над товарками

Сотни протестующих, в том числе активистки Femen, устроили акцию протеста из-за суда над их товарками около здания суда. Кадры с манифестации публикует Ruptly.

«Вопреки хорошей демократической репутации, Франция — единственная страна, в которой Femen преследуют за демонстрацию половых органов», — рассказала корреспонденту агентства одна из участниц группы.

Четверо активисток Femen были задержаны в ноябре 2016 года после того, как устроили топлесс-акцию протеста с требованием освобождения их товарки Жаклин Соваж, которую приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство мужа, который издевался над ней. Она была помилована 28 декабря президентом Франсуа Олландом, а четырех задержанных женщин будут судить за публичное обнажение.