Объявлены лауреаты премии «Инновация-2017»

В Московском планетарии вручили награды лауреатам «Инновации-2017» — государственной премии в области современного искусства. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премию присудили в семи номинациях за выставочные и издательские проекты, представленные в прошлом году. В международное жюри вошли заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский, куратор фонда Франсуа Пино Каролин Буржуа, директор Пушкинского музея Марина Лошак, директор фонда V-A-C Тереза Мавика и заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов.

Награды в номинации «Образовательный проект» удостоена Анастасия Толстая, куратор инклюзивной программы «Музыка для всех». Проект, объединивший зрячих и незрячих музыкантов, был реализован петербургским фондом «ПРО АРТЕ», Центром медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению и Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих.

Лучшим «Региональным проектом» признано исследование «Море возможностей», связанное с историей Пермской художественной галереи (кураторы Владимир Береснев и Марина Пугина).

В номинации «Книга года: теория и история современного искусства», учрежденной «Инновацией» совместно с фондом «U-Art: Ты и искусство», премию получила книга, выпущенная к выставке «Андрей Кузькин. Право на жизнь» в Московском музее современного искусства (куратор Наталья Тамручи).

Победителем в номинации «Новая генерация» стал Кирилл Глущенко — автор выставки «Прекрасен облик наших будней», устроенной при участии фонда V-A-C в бывшем фабричном пространстве на Полковой улице в Москве.

«Художником года» назван Леонид Тишков — в конце 2016 года он показал в Волго-Вятском филиале Государственного центра современного искусства «Арсенал» (Нижний Новгород) выставку-спектакль «Взгляни на дом свой».

Награду в номинации «Куратор года» получил Александр Буренков за выставку «Плановое устаревание» в пространстве столичного Body-digital фитнес / miltronic club (осуществлена в рамках параллельной программы V Московской международной биеннале молодого искусства).

«Проектом года» стало Новое Пространство Театра Наций — междисциплинарная инициатива, объединившая современное искусство с музыкой и театром. Награду получила ее автор, куратор и театральный художник Вера Мартынов.

Также вручено две награды вне конкурса. Премию «За поддержку современного искусства России» дали основателям московского Центра современного искусства «Винзавод» Софье и Роману Троценко. Лауреатом «Инновации» «За вклад в развитие современного искусства России» стал художник Виктор Пивоваров — в 2016 году прошли его выставки в Пушкинском музее и Музее современного искусства «Гараж».

Помимо главных наград, в номинации «Новая генерация» вручен специальный приз, учрежденный Французским институтом и Посольством Франции в России, — трехмесячная стажировка в парижской резиденции Cité internationale des Arts. Его получила Елена Скрипкина, автор визуально-звуковой импровизации, представленной на выставке «Взлет» в интерьерах самолета ЯК-42 на ВДНХ. Работа Скрипкиной называется «Квартет на конец времени», так же как знаменитый квартет Оливье Мессиана, который лег в ее основу.

Работы, отмеченные в номинациях премии «Инновация-2017», можно увидеть до 25 июня на выставке во флигеле «Руина» Государственного музея архитектуры имени Щусева по адресу Воздвиженка, 5/25.