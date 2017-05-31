Московские дизайнеры обеспечат туристов футболками с Кремлем

Московская студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design разработала линейку футболок с символикой города. Проект подготовлен для ООО «Московская специализированная фабрика шелкотрафаретной печати №1» группы компаний Teximport, крупнейшего в России производителя сувенирной и рекламной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 31 мая.

В коллекцию вошли несколько моделей, в том числе с изображением ансамбля Кремля и собором Василия Блаженного. «Мы хотели придать новое звучание привычным символам нашей страны, создать добрые и дружелюбные образы, которые будут понятны и понравятся туристам из разных стран», — сказала основатель Solstudio Textile Design Александра Калошина.

Фото: Solstudio Textile Design 1 /3

Футболки уже появились в продаже в салонах «Наследие» в ГУМе, Историческом музее и на Красной площади.

Студия Solstudio Textile Design создает текстильный паттерн — рисунки для ткани и продает их в 30 стран мира. Дизайеры принимают участие в международных выставках, в том числе, в Premiere Vision (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), Munich Fabric Start (Мюнхен), Indigo (Нью-Йорк).