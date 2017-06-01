Умерла бывшая глава центра помощи изнасилованным «Сестры»

В Москве скончалась Мария Мохова, бывший руководитель Центра помощи жертвам сексуального насилия «Сестры». Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 1 июня, сообщил ее друг Митя Алешковский.

Онкологическое заболевание у Моховой, по его словам, обнаружили в прошлом году. Состояние здоровья не позволило ей продолжать работать. Для Марии был организован сбор средств на лечение. За два дня до смерти Моховой скончался ее муж.

«Маша спасала людей, спасала этот уникальный центр, который после принятия закона "Об иностранных агентах" остался без финансирования, снова и снова проходя эти круги ада чиновничьего равнодушия, — написала в Facebook политик Ольга Радаева. — Центр выжил несмотря на... Благодаря Маше. Ее воле и терпению. И помогает людям, развивается, ведет большую просветительскую деятельность».

Материалы по теме #СамаДураВиновата Почему жертвы насилия так часто испытывают вину за случившееся

Благотворительная организация «Сестры» создана в 1994 году и является одним из первых кризисных центров на территории бывшего СССР, сообщается на ее сайте. В апреле того же года в нем начал работать телефон доверия. Мария Мохова возглавила центр год спустя.