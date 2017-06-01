Отельерам в Сочи пригрозили арестами за платные пляжи

Администрация Сочи пригрозила местным отельерам административным наказанием вплоть до 15 суток ареста за закрытие доступа на муниципальные пляжи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как заявил градоначальник Анатолий Пахомов, муниципальные пляжи должны быть свободными для жителей Сочи и гостей города. Однако нередко отели или санатории, арендующие эти зоны отдыха, пытаются закрыть туда проход или сделать его платным.
Такие действия незаконны. Туристы могут уведомлять власти о подобных нарушениях по телефону горячей линии 8-988-288-28-36, отметили в мэрии.
В июне-августе текущего года Сочи планирует принять до четырех миллионов отдыхающих. В связи с этим Пахомов поручил проверить все муниципальные пляжи и провести на них необходимые работы.
В июле 2016 года администрация курорта ввела запрет на купание в ночное время, объяснив это заботой о гражданах, которые теряют бдительность на отдыхе и рискуют собой. Ограничение было отменено после протестов местных жителей, которые создали соответствующую петицию.