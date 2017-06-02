В сети умилились желанию годовалого малыша прибрать рассыпанные по полу крекеры

Американка Тесс Шварц (Tess Schwartz) опубликовала в Twitter фотографии с годовалым сыном Джаспером, который убирает за собой рассыпанные по полу крекеры, чем умилил пользователей сети. Об этом сообщает BuzzFeed.

«Он только что рассыпал крекеры, молча сходил за пылесосом и начал убирать за собой», — говорится в описании к снимкам.

Читатели Шварц оценили по достоинству чистоплотность малыша: публикацию лайкнули почти четыре тысячи юзеров.

В комментариях люди советуют матери подыскать мальчику работу, раз он так рано стал таким самостоятельным. Многие юзеры, преимущественно девушки, умиляются ситуации и просят Тесс поделиться секретами воспитания.

Девушка рассказала, что Джаспер очень любит помогать ей в уборке, хоть пока и делает это не совсем аккуратно.

В апреле сообщалось, что восьмилетний американец научился водить машину по обучающим видео на YouTube, а затем отвез свою четырехлетнюю сестру в «Макдоналдс». По словам очевидцев, дети проехали на машине более полутора километров. На пути встречались несколько поворотов, но мальчик смог успешно их преодолеть.