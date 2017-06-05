Певицу Риту Ору раздели ради рекламы купальников

Видео: vogue.ru

Американская певица Рита Ора представила новую коллекцию купальников марки Tezenis. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Vogue.

Модели, которые вошли в линейку, условно разделены на три темы: морскую, островную и ту, что посвящена джунглям. В коллекции представлены как слитные купальники с принтами, так и бикини.

Рита Ора — британская артистка албанского происхождения. В 2012 году певица выпустила два альбома: ORA и Spotify Sessions. Осенью 2016 года она объявила о намерении стать дизайнером и запустить собственную линейку одежды.