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Dolce & Gabbana оденет фанатов «Парка Юрского периода»

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Итальянский модный дом Dolce & Gabbana показал несколько моделей одежды, посвященных кинофраншизе «Парк Юрского периода». Об этом сообщает Luxurylaunches. Речь идет о футболках и толстовках с символикой фильма.

Модели уже появились в продаже и представлены как в интернете, так и в фирменных бутиках бренда. Цены на вещи варьируются от 425 до 675 долларов.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.

Фильм "Парк Юрского периода" вышел в прокат в июне 1993 года. Согласно сведениям с сайта BoxOfficeMojo, сборы картины превысили 914 миллионов долларов США при бюджете в 63 миллиона долларов. За первым "Парком Юрского периода" последовали два сиквела - в 1997 и 2001 годах. В создании третьей ленты Спилберг принимал участие только в качестве продюсера.

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