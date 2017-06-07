Подмосковье решило разместить облигации для населения на три миллиарда

Власти Московской области планируют разместить облигации для населения на три миллиарда рублей, сообщил заместитель министра экономики и финансов региона Магомед Абдулхалимов. Его слова приводит телеканал «360» в четверг, 7 июня.

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«Здесь у нас параметры: три миллиарда рублей на три года. Ориентировочная ставка купона — 9,25 процента, — сказал чиновник. — Целью выпуска облигационного займа для населения мы видим, в первую очередь, сохранение сбережений жителей под более высокий процент».

Абдулхалимов добавил, что размещение ценных бумаг, помимо прочего, позволит повысить финансовую грамотность жителей.

26 апреля стартовала продажа дебютного выпуска «народных облигаций». Их можно приобрести в Сбербанке и ВТБ 24.

Спустя две недели директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что они пока так и не дошли до массового инвестора — их скупили состоятельные россияне.