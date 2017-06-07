Украинский телеведущий в прямом эфире выгнал из студии соратника Порошенко

Видео: NewsOne / YouTube

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Блока Петра Порошенко» Иван Винник поссорился в прямом эфире с ведущим программы «Дуэль» Николаем Вереснем и со скандалом покинул студию. Видео инцидента доступно на телеканале NewsOne.

Во время телеэфира оппонентом Винника был депутат от фракции «Батькивщины» Сергей Евтушок. Депутаты эмоционально дискутировали, перебивали друг друга, что не понравилось ведущему. «У меня большая просьба, не голосуйте за депутатов, которые не умеют себя вести», — обратился к зрителям Вересень.

В результате он попросил режиссеров выключить микрофон Виннику до завершения программы. В ответ парламентарий осведомился у ведущего, может ли он покинуть эфир. «Да, можете идти. Вперед, вперед», — ответил Вересень.

25 марта сообщалось, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко запела в прямом телеэфире. Народная избранница исполнила а капелла песню «Месяц» Натальи Могилевской.