Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пассажир трамвая напал на кондуктора и вытолкнул его из салона. В результате пожилой мужчина упал на асфальт. Об этом сообщает местное интернет-издание E1.ru, оно же публикует видеозапись инцидента.

Видео: znak.com

Инцидент произошел на остановке «Метро "Уралмаш"». Один из пассажиров сначала толкнул кондуктора так, что тот упал, а затем взял за куртку и через открытые двери выбросил на улицу.

«Пожилой кондуктор вылетел из вагона на асфальт, упал, какое-то время приходил в себя, потом сел», — рассказала изданию одна из свидетельниц происшествия. По ее словам, агрессивный мужчина купил билет. В спорт с кондуктором она также не вступал.

В то же время, по информации Znak.com, причиной конфликта стало нежелание хулигана платить за проезд.

Нарушитель порядка пытался скрыться, однако другие пассажиры задержали его до прибытия полиции.

Региональное управление Следственного комитета узнало о случившемся из СМИ и начало проверку по факту инцидента. «Безусловно, такому циничному поведению не место в нашем обществе, и любое проявление такой агрессивности и неоправданной жестокости должно пресекаться в соответствии с действующим законодательством. По итогам доследственной проверки действиям мужчины будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

В сентябре 2016 года в Подмосковье безбилетный пассажир электрички Серпухов — Москва выстрелил в контролера, чтобы избежать штрафа за проезд зайцем. Пострадавший получил ранение грудной клетки, нападавший задержан.