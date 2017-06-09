Гости фестиваля Midsummer Night's Dream перевоплотятся в жителей райского сада

В середине июля в подмосковной усадьбе Середниково состоится юбилейный международный фестиваль Midsummer Night's Dream. Ключевая тема торжества — возвращение в «Райский сад». Об этом корресподенту «Ленты.ру» рассказали в пресс-службе фестиваля.

Первый театрализованный праздник по мотивам пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» команда Rise Entertainment провела 10 лет назад.«Мы прошли долгий путь становления и поисков себя, наметив единственно верное для нас направление. Midsummer Night's Dream возвращается к своим истокам, остается закрытым, уникальным, обособленным фестивалем, созданным исключительно для нашего community», − сказал режиссер MSND Жу Монтвилайте.

Без костюма попасть на представление нельзя. Гости должны соблюдать дресс-код и одеться в духе обитателей райского сада. Допустимы также костюмы из струящихся, воздушных тканей, льющиеся прозрачные драпировки с декором из цветов и плодов, использование в качестве дополнительных элементов крыльев, накидок.

В рамках юбилейного празднования ожидаются яркие перформансы, арт-инсталляции и знаменитое шоу на воде с участием российской художницы Марго Трушиной в коллаборации с Sila Sveta. Также там будет выступать французский дуэт Air, литовский композитор Ten Walls, культовые бруклинские DJ’s и другие. Cекретный хедлайнер бала – Viken Arman. Больше подробностей о фестивале можно узнать в официальной группе в Facebook.

На мероприятие приглашены Ольга Свиблова, Олег Кулик, Иосиф Бакштейн, Андрей Бартенев, Анна Чиповская, Евгения Линович, Марат Сафин, Константин Гайдай, Федор Павлов-Андреевич, Маша Цигаль, Андрей Чадов, Катя Добрякова, Дима Билан и многие другие.