В Ясной Поляне пройдет семинар «Британская литература сегодня»

Британский совет совместно с музеем-усадьбой «Ясная Поляна» во второй раз проведет выездной семинар на английском языке «Британская литература сегодня». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Чтобы принять участие в семинаре, нужно подать заявку на сайте. Заявки принимаются до 12 июня.

Мероприятия пройдут с 12 по 15 июля в Тульской области. На территории музея будут организованы дискуссии, мастер-классы, чтения.

В семинаре примут участие такие литературные деятели, как Джон Маллэн, Моника Али, Грэм Макри Барнет, Гвендолин Райли, Би Роулатт и Руперт Томсон.

Фокус дискуссий сосредоточится на роль женщины в литературе и жанровое разнообразие современной британской прозы.

Семинар будет приурочен к трем литературным юбилеям: 200 лет со дня памяти Джейн Остин, 220 лет со дня рождения Мэри Шелли и 200 лет с момента завершения ее романа «Франкенштейн».