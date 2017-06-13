Заместителя генконсула Бангладеш в Нью-Йорке обвинили в торговле людьми

Заместителю генерального консула Бангладеш в Нью-Йорке Мохаммеду Шахельдулу Исламу предъявлены обвинения в торговле людьми. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру нью-йоркского района Куинс.

По словам прокурора Ричарда Брауна, дипломат содействовал незаконной перевозке гражданина Бангладеш Мохаммеда Амина на территорию США в период с 2012 по 2013 год. После этого он забрал его паспорт и заставил бесплатно работать на него. Периодически заместитель генконсула избивал своего работника.

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Ислам также угрожал Амину депортацией и убийством членов его семьи.

Отмечается, что 45-летний дипломат обладает ограниченным иммунитетом. Суд над ним назначен на конец июня. В случае если его вина будет доказана, Исламу грозит до 15 лет тюрьмы.

В генконсульстве Бангладеш в Нью-Йорке пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

