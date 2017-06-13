В связи со смертью женщины под батутом в Можайске возбуждено уголовное дело

В связи со смертью женщины, получившей травмы из-за плохо укрепленного батута в Подмосковье, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального главка Следственного комитета Елена Фокина.

«Как установлено в ходе доследственной проверки, три надувных развлекательных батута и один спортивный батут были установлены на Губернаторской площади Можайска. 14 мая сильный порыв ветра оборвал крепления и опрокинул конструкции, изготовленные из полимерного материала и металла. В результате 62-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована», — сообщила Фокина.

Она уточнила, что женщина скончалась через 12 дней, 26 мая, в реанимационном отделении местной больницы. Назначены несколько экспертиз, в частности испытания тросовых креплений батутов, которые помогут установить истинные причины произошедшего.

Фокина также опровергла сообщения о том, что батут не выдержал веса женщины: установлено, что в момент происшествия она находилась не на батуте, а рядом с ним, подчеркнула представитель Следственного комитета.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, уже установлено, что батуты были закреплены в соответствии с инструкцией, однако порыв ветра, очевидно, оказался сильнее расчетного, и конструкции не выдержали.

В апреле 2016 года в Ульяновске 10-летняя девочка получила перелом руки после того, как ее выбросило с батута.