Оливер Стоун порадовался находке в кабинете президента России

Президент России Владимир Путин провел для американского режиссера Оливера Стоуна экскурсию по своему рабочему кабинету. Соответствующий фрагмент из интервью главы государства вышел в эфир на телеканале Showtime, передает ТАСС в среду, 14 июня.

Проводя режиссера по помещениям, Путин извинился перед гостем «за небольшой бардак». В одной из комнат, где российский президент, по своему признанию, работает с бумагами, Стоун обнаружил «Нерассказанную историю США» своего авторства.

«Это же моя [книга]. Замечательно», — отметил он.

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В ночь на 14 июня по московскому времени вышла в эфир вторая часть интервью Стоуна с Путиным. В частности, президент высказался о потенциальном ответе России на угрозы со стороны НАТО, независимости СМИ и проблемах оппозиции. Кроме того, он прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, сравнившей его с Адольфом Гитлером.

12 июня Путин провел экскурсию по своему кабинету для школьников после торжественной церемонии вручения им паспортов.

7 июня сообщалось, что Стоун подарил российскому лидеру пустую коробку из-под диска с фильмом Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», в котором рассказывается об угрозе ядерного апокалипсиса. Путин назвал это «типичным американским подарком».