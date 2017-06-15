Пол Маккартни написал музыку к рекламному ролику бренда своей дочери

Видео: Stella McCartney / YouTube

Ирландский актер Киллиан Мерфи принял участие в рекламной кампании марки Stella McCartney. Видео с ним опубликовано на YouTube. Ролик снимали в лесах Бакингемшира, музыку к нему писал Пол Маккартни.

Актер показал несколько моделей из новой коллекции одежды. В нее вошли узкие брюки, укороченные пиджаки, а также трикотаж.

Стелла Маккартни — дизайнер одежды, дочь участника музыкальной группы The Beatles Пола Маккартни. Начала карьеру со стажировки у Кристиана Лакруа, после чего основала первый собственный бренд Stella, который вскоре закрылся. В 1997 году заняла должность креативного директора модного дом Chloe. В 2001 году ушла из Chloe и занялась своей именной линией Stella McCartney.

Киллиан Мерфи — ирландский актер театра и кино, известен по ролям в фильмах «Девушка с жемчужной сережкой», «Бэтмен: Начало», «28 дней спустя», «Пекло» и «Темный рыцарь».