Шведский истребитель Gripen E совершил первый полет

Истребитель Gripen E, первая машина нового поколения шведской платформы JAS-39 Gripen, в четверг, 15 июня, совершил первый полет. Об этом сообщает шведская компания SAAB.

Истребитель нового поколения взлетел с аэродрома в Линчепинге. Полет прошел успешно.

Впервые Gripen E был представлен публике в мае 2016 года.

От предыдущих вариантов обновленный Gripen отличается более мощным двигателем F414G американского производства, радаром Raven ES-05 с активной фазированной антенной решеткой, большим запасом топлива и весом боевой нагрузки. Цена истребителя превышает сто миллионов долларов за единицу.

Новая машина была создана в рамках программы Gripen-NG (Next Generation), в ходе которой разрабатываются одно- и двухместный варианты. Двухместный истребитель Gripen-F можно будет использовать для подготовки пилотов, кроме того, он будет отличаться повышенными возможностями по управлению боем, ведению РЭБ и других специальных видов боевых действий.