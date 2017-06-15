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Женщинам предложили маскировать царапины на машинах лаком для ногтей

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Видео: Renault / YouTube

Автомобильная компания Renault выпустила лак, которым можно не только красить ногти, но и маскировать царапины на машинах. Видеозапись с презентацией опубликована на YouTube.

Средство стало частью рекламной кампании по продвижению модели Twingo. Лак выпущен в четырех оттенках: голубом, красном, черном и желтом. Флакон стоит 8,9 евро.

Представители Renault изначально позиционировали этот лак как средство для «активных девушек». Феминистическая организация Les Chiennes de garde обвинила марку в сексизме, назвав ролик «коварным и повседневным сексизмом», сообщает Bloomberg.

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