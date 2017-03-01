Производитель лаков для ногтей Essie Professional решил уйти из России

Производитель профессиональных лаков для ногтей Essie Professional уходит с российского рынка. Об этом в среду, 1 марта, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, компания LʼOreal недавно предупредила партнеров о том, что с марта 2017 года прекращается импорт на территорию России продукции под товарным знаком Essie Professional.

«Это связано с решением группы LʼOreal остановить дистрибуцию продукции под товарным знаком Essie Professional в странах Европы», — говорится в тексте письма, которое было разослано партнерам марки.

Российский сайт бренда уже прекратил работу. Команда Essie Pro в России распущена, ее сотрудники попадут под сокращение или будут переведены на другие проекты LʼOréal Russia, куда кроме Essie Professional входят марки Matrix, Redken, Kérastase и другие. Сами представители Essie не комментируют происходящее.

Затронет ли уход профессиональной линии Essie другие продукты марки, на данный момент неизвестно.

