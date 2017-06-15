«Утиные истории» получили новую музыкальную тему и дату релиза

Видео: Disney XD / YouTube

Компания Disney опубликовала на YouTube обновленную музыкальную заставку мультсериала «Утиные истории».

В подписи к видео создатели также объявили дату выхода перезапуска. Первые несколько новых эпизодов выйдут 12 августа в формате часового телефильма, который будут крутить по кругу на канале Disney XD на протяжении 24 часов. Затем, 23 сентября, выйдут еще две новых серии.

В проекте появятся прежние герои «Утиных историй»: Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк, заклятый враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда братьев Гавс. Скруджа Макдака озвучит актер Дэвид Теннант.

Оригинальные «Утиные истории» выходили с 1987 по 1990 год. Всего было снято 100 серий и полнометражный мультфильм под названием «Утиные истории: Заветная лампа».