Вышел первый трейлер перезапуска «Утиных историй»

Компания Disney опубликовала на YouTube промо-ролик мультсериала «Утиные истории» о селезне-миллиардере Скрудже Макдаке и его племянниках Билли, Вилли и Дилли. Ремейк одноименного анимационного сериала 1987 года выйдет на экраны этим летом.

В перезапуске появятся прежние герои «Утиных историй»: Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк, заклятый враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда братьев Гавс. Скруджа Макдака озвучит актер Дэвид Теннант (сериал «Доктор Кто»), а племянников миллиардера — Дэнни Пуди (сериал «Сообщество»), Бобби Мойнахан (фильм «Тайная жизнь домашних животных») и Бен Шварц (мультсериалы «Робоцып» и «Конь БоДжек»).

Премьера «Утиных историй» в США состоялась 18 сентября 1987 года. Последняя серия была показана 6 мая 1990-го. Всего вышло 100 серий и полнометражный мультфильм под названием «Утиные истории: Заветная лампа». Его премьера состоялась в августе 1990-го.