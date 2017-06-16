Сборник баек от Си Цзиньпина стал бестселлером в Китае

Сборник «Байки и высказывания» лидера КНР Си Цзиньпина стал бестселлером в Китае. Об этом сообщает China Daily.

Книга снискала одобрительные отзывы литературных критиков, разглядевших в ней «неформальный взгляд на вызовы, с которыми столкнулись лидеры в XXI веке».

«Публичные выступления Си Цзиньпина отличаются двумя характеристиками: они весьма убедительны и отражают китайские реалии. Читая эту книгу, я чувствую его уникальную харизму», — заявил профессор Школы китайского языка и литературы при Пекинском педагогическом университете Кан Чжэнь.

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В книге, опубликованной 8 июня, содержится 109 историй. После каждой из них редакторы описали, при каких обстоятельствах глава государства упоминал те или иные байки или изречения.

На этой неделе «Байки и высказывания» заняли второе место в категории «политическая и военная литература» крупной книжной онлайн-компании Jingdong.