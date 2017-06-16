ЦБ задумался о блокировке сайтов иностранных форекс-дилеров

Банк России намерен блокировать фишинговые сайты и сайты форекс-дилеров, не получивших лицензию в России, но активно действующих на ее территории. Об этом рассказал ТАСС замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев. Если зарубежная компания предоставляет лицензируемые в стране услуги, но работать по установленным правилам не собирается, ее сайт следует сделать недоступным, пояснил он.

Как отметил Сычев, регулятор может блокировать сайты через внесение их в реестр Роскомнадзора. При этом наказание за хищение денег с использованием информационных технологий следует ужесточить. Соответствующие предложения ЦБ уже направлены в Минкомсвязи.

Материалы по теме Орел или решка Как разбогатеть и разориться на бинарных опционах

По словам представителя Центробанка, возможность блокировать сайты с доменами .ru, .su и .рф у регулятора уже есть, но с другими доменами ЦБ ничего не может поделать. Как сообщает газета «Ведомости», на сегодняшний день привлекают средства российских граждан около 200 форекс-дилеров, при том, что лицензиями обладают лишь восемь компаний. По данным гендиректора «Телетрейд групп» Андрея Рыбина, игроков без лицензии более 100 компаний. В первом квартале на них в Банк России поступило 80 жалоб.

Форекс-дилеры, зарегистрированные в России имеют ряд законодательных ограничений. В частности, их клиентам доступны только торги валютными парами с кредитным плечом 1 к 50. При этом зарубежные компаний предоставляют возможность торговать в том числе инструментами с привязкой к индексам, акциям и форвардным контрактам с плечом 1 к 100.

